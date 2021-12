Volevano occupare l’ospedale di Pordenone, 100 No vax bloccati dalla Digos (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Digos di Pordenone ha sventato questa mattina il tentativo da parte di un centinaio di No vax di occupare l’ospedale. La protesta sarebbe scattata a sostegno dei sanitari sospesi dal servizio, dopo che si sono rifiutati di fare il vaccino anti Covid. La polizia aveva individuato alcuni messaggi in chat ieri che i No vax si erano scambiati per organizzare l’occupazione, nei quali si davano appuntamento oggi davanti all’ospedale civile. Il questore Marco Odorisio è stato quindi costretto a rinforzare la sicurezza attorno all’ospedale con un servizio di sicurezza aggiuntivo. I manifestanti sono arrivati nelle prime ore del mattino con un gruppo di trenta persone, a cui si sono aggiunte poi altre 70. La polizia li ha identificati e invitati ad allontanarsi. Uno di loro è stato portato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladiha sventato questa mattina il tentativo da parte di un centinaio di No vax di. La protesta sarebbe scattata a sostegno dei sanitari sospesi dal servizio, dopo che si sono rifiutati di fare il vaccino anti Covid. La polizia aveva individuato alcuni messaggi in chat ieri che i No vax si erano scambiati per organizzare l’occupazione, nei quali si davano appuntamento oggi davanti alcivile. Il questore Marco Odorisio è stato quindi costretto a rinforzare la sicurezza attorno alcon un servizio di sicurezza aggiuntivo. I manifestanti sono arrivati nelle prime ore del mattino con un gruppo di trenta persone, a cui si sono aggiunte poi altre 70. La polizia li ha identificati e invitati ad allontanarsi. Uno di loro è stato portato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Volevano occupare l'ospedale, No Vax bloccati dalla Polizia #ANSA - AnnaritaNinni : Volevano occupare ospedale, No Vax bloccati da Polizia - Ultima Ora - ANSA - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Volevano occupare l'ospedale, No Vax bloccati dalla Polizia #ANSA - Cristin68904460 : RT @Agenzia_Ansa: Volevano occupare l'ospedale, No Vax bloccati dalla Polizia #ANSA - FGuardiella : Volevano occupare ospedale, No Vax bloccati da Polizia -