Volare sulla Reggia di Carditello in ultraleggero (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il Real Sito di Carditello come non lo avete mai visto. Dopo il successo della mongolfiera, la Fondazione – guidata dal presidente Luigi Nicolais – rilancia e promuove, da sabato 18 dicembre, una nuova entusiasmante avventura: il primo volo in ultraleggero su Carditello a bordo dell’autogiro Magni Gyro M16 TT. A raccogliere la sfida del Real Sito di Carditello, la startup Volare sull’arte – che ogni weekend organizza nella Reggia borbonica i voli ancorati in mongolfiera con ascesa fino a 15/20 metri – con la presenza di una tra le pochissime donne pilota in Italia. Una esperienza unica, multidimensionale, multisensoriale e multigenerazionale, per scoprire i siti culturali da una nuova prospettiva. Ad inaugurare i voli nel cielo di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il Real Sito dicome non lo avete mai visto. Dopo il successo della mongolfiera, la Fondazione – guidata dal presidente Luigi Nicolais – rilancia e promuove, da sabato 18 dicembre, una nuova entusiasmante avventura: il primo volo insua bordo dell’autogiro Magni Gyro M16 TT. A raccogliere la sfida del Real Sito di, la startupsull’arte – che ogni weekend organizza nellaborbonica i voli ancorati in mongolfiera con ascesa fino a 15/20 metri – con la presenza di una tra le pochissime donne pilota in Italia. Una esperienza unica, multidimensionale, multisensoriale e multigenerazionale, per scoprire i siti culturali da una nuova prospettiva. Ad inaugurare i voli nel cielo di ...

