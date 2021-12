Variante Omicron, von der Leyen: “Dominante in Ue entro un mese” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Variante Omicron del covid Dominante entro un mese in Ue. I numeri “crescenti” di casi positivi al coronavirus, di malati, di ricoveri in ospedale e di morti in Europa sono dovuti “quasi esclusivamente” alla Variante Delta, mentre “all’orizzonte” si profila Omicron, che è “ancora più contagiosa”, provocando un numero di casi che “raddoppia ogni due o tre giorni”. entro “metà gennaio” la Variante identificata per la prima volta in Sudafrica sarà “Dominante” nel Vecchio Continente. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, durante la plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. La Commissione, afferma Von der Leyen, segue la situazione “con un misto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021)del covidunin Ue. I numeri “crescenti” di casi positivi al coronavirus, di malati, di ricoveri in ospedale e di morti in Europa sono dovuti “quasi esclusivamente” allaDelta, mentre “all’orizzonte” si profila, che è “ancora più contagiosa”, provocando un numero di casi che “raddoppia ogni due o tre giorni”.“metà gennaio” laidentificata per la prima volta in Sudafrica sarà “” nel Vecchio Continente. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, durante la plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. La Commissione, afferma Von der, segue la situazione “con un misto di ...

