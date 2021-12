USA: per la prima volta è una donna a dirigere le forze di polizia di New York (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il neo-eletto sindaco Eric Adams, anche lui poliziotto in passato, ha scelto l’afroamericana Keechant Sewell come capo della polizia della grande mela. Per la prima volta a New York sarà una donna a dirigere il settore. La polizia di New York coordinata da una donna Il sindaco Eric Adams, che assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal 1° gennaio, ha annunciato alla Cnn che sarà Keechant Sewell a guidare le forze di polizia di New York.Le sue parole sono state: “È una persona che combatte il crimine con l’esperienza e l’intelligenza emotiva che servono per offrire ai newYorkesi sia la sicurezza di cui hanno bisogno che la giustizia che meritano”. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il neo-eletto sindaco Eric Adams, anche lui poliziotto in passato, ha scelto l’afroamericana Keechant Sewell come capo delladella grande mela. Per laa Newsarà unail settore. Ladi Newcoordinata da unaIl sindaco Eric Adams, che assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal 1° gennaio, ha annunciato alla Cnn che sarà Keechant Sewell a guidare ledidi New.Le sue parole sono state: “È una persona che combatte il crimine con l’esperienza e l’intelligenza emotiva che servono per offrire ai newesi sia la sicurezza di cui hanno bisogno che la giustizia che meritano”. La ...

