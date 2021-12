UOMINI E DONNE: LA SCELTA DI ANDREA NICOLE E IL LIMITE SUPERATO DI UNA TV FUORI DAL REALE (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quella che abbiamo visto oggi su Canale 5 durante la puntata di UOMINI e DONNE è stata una delle pagine più brutte della televisione degli ultimi anni, e il fatto che stiamo parlando di un programma registrato aggrava ancor di più la situazione. Per chi non lo sapesse ANDREA NICOLE era una delle troniste di questo autunno, prima tronista ad aver completato un percorso di transizione sessuale della storia del programma e oggi ha abbandonato lo studio nel peggiore dei modi. Chi decide di partecipare a UOMINI e DONNE per trovare l’amore deve chiaramente stare a delle regole ferree che vogliono fino al momento della SCELTA, la totale impossibilità tra tronista e corteggiatori di incontrarsi al di FUORI delle telecamere. Il corteggiatore Ciprian Aftim ha ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quella che abbiamo visto oggi su Canale 5 durante la puntata diè stata una delle pagine più brutte della televisione degli ultimi anni, e il fatto che stiamo parlando di un programma registrato aggrava ancor di più la situazione. Per chi non lo sapesseera una delle troniste di questo autunno, prima tronista ad aver completato un percorso di transizione sessuale della storia del programma e oggi ha abbandonato lo studio nel peggiore dei modi. Chi decide di partecipare aper trovare l’amore deve chiaramente stare a delle regole ferree che vogliono fino al momento della, la totale impossibilità tra tronista e corteggiatori di incontrarsi al didelle telecamere. Il corteggiatore Ciprian Aftim ha ...

