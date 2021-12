Una relazione sbilanciata. I numeri degli investimenti cinesi in Italia (e viceversa) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In una fase in cui economicamente e commercialmente è “più legata che mai” alla Cina, l’Unione europea si è dotata sia di un meccanismo di screening degli investimenti esteri sia di un regolamento sul controllo delle esportazioni. L’obiettivo è chiaro: aiutare gli Stati membri a vigilare sugli investimenti ma anche a evitare che finiscano all’estero, e in mani sbagliate, per esempio tecnologie dual-use sulla cui ambiguità punta forte la Cina, con la sua politica di “fusione militare-civile”, per progredire nella sfida con gli Stati Uniti. È anche da qui, riducendo le dipendenze oltreché i rischi dall’esterno, che l’Unione europea vuole iniziare un percorso che la porti a diventare un attore geopolitico. Nessuno strumento, invece, è stato messo a punto dall’Unione europea per monitorare e prevenire rischi simili derivanti dalle ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In una fase in cui economicamente e commercialmente è “più legata che mai” alla Cina, l’Unione europea si è dotata sia di un meccanismo di screeningesteri sia di un regolamento sul controllo delle esportazioni. L’obiettivo è chiaro: aiutare gli Stati membri a vigilare suglima anche a evitare che finiscano all’estero, e in mani sbagliate, per esempio tecnologie dual-use sulla cui ambiguità punta forte la Cina, con la sua politica di “fusione militare-civile”, per progredire nella sfida con gli Stati Uniti. È anche da qui, riducendo le dipendenze oltreché i rischi dall’esterno, che l’Unione europea vuole iniziare un percorso che la porti a diventare un attore geopolitico. Nessuno strumento, invece, è stato messo a punto dall’Unione europea per monitorare e prevenire rischi simili derivanti dalle ...

Advertising

borghi_claudio : @BattistaDotti La commissione, che per le indagini ha i poteri della magistratura, si esprime con la pubblicità dei… - anto_giordano : RT @CataniaFp: 'È il talento delle persone che rende unico questo sindacato. La #cislfpcatania è molto più della somma dei suoi iscritti: è… - FederikaVitale : Esiste una relazione tra resilienza psicologica e stress? - jhoannacru : @Pierameo3 Allora sole disse che l ha conosciuto e frequentato ad agosto. E a settembre era già al gf. Quindi anche… - croccantinzell : RT @emifriends: ma secondo voi può funzionare una relazione tra un cantante in tour e una ballerina in tournée? é per la scienza -