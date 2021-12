Studenti tornano in piazza dopo occupazioni licei

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – Venerdì 17 glie le studentesse di Roma scenderanno di nuovo inper portare nelle strade “la lotta che abbiamo intrapreso occupando nelle ultime settimane oltre 45 traed istituti tecnici e professionali nella nostra città”, scrivono in un comunicato firmato dalle ‘Scuole romane in lotta’. “Dalle scuole alle strade, è tempo di riscatto” è il motto che hanno scelto per “portare in corteo le rivendicazioni che vogliamo ottenere perché siamo stanchi di subire le scelte di governi che non fanno i nostri interessi e che ci negano l’importanza che meritiamo in quanto futuro del paese”. “Il Pnrr non è il piano che vogliamo- scrivono- Su 191,5 miliardi soltanto 19,4 andranno alla scuola e saranno spesi senza alcun confronto con gli, nella direzione di una sempre maggior aziendalizzazione ...