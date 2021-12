Spider-Man: No Way Home sugli schermi The Space Cinema in lingua originale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Spider-Man: No Way Home, il cinecomic più atteso dell'anno, arriva nel sale del circuito The Space Cinema in versione originale. In contemporanea con l'uscita ufficiale nelle sale italiane The Space Cinema propone la proiezione di Spider-Man: No Way Home, l'ultimo capitolo della saga basata sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel diretta da Jon Watts, in lingua originale. Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 dicembre 2021)-Man: No Way, il cinecomic più atteso dell'anno, arriva nel sale del circuito Thein versione. In contemporanea con l'uscita ufficiale nelle sale italiane Thepropone la proiezione di-Man: No Way, l'ultimo capitolo della saga basata sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel diretta da Jon Watts, in. Come anticipa la nostra recensione di-Man: No Way, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di-Man: Far Fromin cui la vera identità di-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York ...

