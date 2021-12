Serve cautela | ma i dati sulla pillola anti Covid fanno ben sperare

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Abbiamo un nuovo comunicato stampa della Pfizer circa l’efficacia del suovirale, Paxlovid, come misurata in due diversi studi clinici, uno su pazienti ad alto rischio di aggravamento e uno su popolazione adulta standard. Poiché non sono disponibili ancorapubblicati né articoli scientifici revisionati, è bene adottare un metodo estremamente conservativo nel valutare questo comunicato. Dunque cominciamo dai punti facilmente verificabili per le prime considerazioni. La dimensione di cui si annunziano i risultati, che hanno esaminato migliaia di individui, e il disegno sperimentale, randomizzazione in doppio cieco contro placebo, garscono l’adeguatezza e la robustezza dei risultati, quando sarà possibile avere accesso a essi in forme diverse da un comunicato aziendale. Inoltre, possiamo accettare come molto ...