Sergio Davì è partito: da Palermo a Los Angeles in solitaria col gommone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sarebbe dovuta partire lo scorso 21 novembre, ma le pesanti avverse condizioni meteomarine nel Mediterraneo avevano impedito a Sergio Davì di dare inizio alla sua nuova impresa in solitaria. Sergio Davì e la sua Ocean to Ocean RIB Adventure Finalmente oggi 15 dicembre, alle ore 12.00, il noto gommonauta palermitano ed il suo Aretusa Explorer hanno mollato gli ormeggi dal Marina Arenella di Palermo, salutati da sponsor, parenti, amici e curiosi, per dare inizio alla sua “Ocean to Ocean RIB Adventure”. Prima tappa programmata l’isola di Mallorca (Baleari) dove ad attendere ed accogliere il capitano, al termine delle sue prime 500 miglia nautiche, vi sarà Yann Crul, proprietario del Marina Cala d’Or. A bordo di un RIB Nuova Jolly Prince 38cc (lungo circa 11 metri), motorizzato con due ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sarebbe dovuta partire lo scorso 21 novembre, ma le pesanti avverse condizioni meteomarine nel Mediterraneo avevano impedito adi dare inizio alla sua nuova impresa ine la sua Ocean to Ocean RIB Adventure Finalmente oggi 15 dicembre, alle ore 12.00, il noto gommonauta palermitano ed il suo Aretusa Explorer hanno mollato gli ormeggi dal Marina Arenella di, salutati da sponsor, parenti, amici e curiosi, per dare inizio alla sua “Ocean to Ocean RIB Adventure”. Prima tappa programmata l’isola di Mallorca (Baleari) dove ad attendere ed accogliere il capitano, al termine delle sue prime 500 miglia nautiche, vi sarà Yann Crul, proprietario del Marina Cala d’Or. A bordo di un RIB Nuova Jolly Prince 38cc (lungo circa 11 metri), motorizzato con due ...

ilnautilus : AL VIA LA OCEAN TO OCEAN RIB ADVENTURE DI SERGIO DAVI’ - ilnautilus : AL VIA LA OCEAN TO OCEAN RIB ADVENTURE DI SERGIO DAVI’ Sergio Davì pronto a mollare gli ormeggi alla volta di Los… - Atboat_com : Ci siamo, domani Sergio Davì parte da Palermo per Los Angeles su questo gommone (10 mt) - Barcheamotore : Ci siamo, domani Sergio Davì parte da Palermo per Los Angeles su questo gommone (10 mt) -

