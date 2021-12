Schianto sulla statale | Adriano muore sul colpo a 28 anni 118 e carabinieri sul posto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ancora un gravissimo incidente stradale ha ucciso una giovane vita. A 28è morto nelle scorse orePinna, che si trovava in sella alla sua moto. Il sinistro mortale si è verificato verso le ore 15.30 di mercoledì 15 dicembre597, che collega le città sarde di Sassari e Olbia. Il punto esatto dell’impatto è avvenuto al chilometro numero 42, nelle vicinanze di Oschiri, un paese in provincia di Sassari. Sulsono prontamente intervenuti iper i rilievi del caso. Ovviamente sono giunti tempestivamente anche i soccorritori del 118, che però non sono riusciti nemmeno a caricarlo sull’ambulanza per tentare una corsa disperata in ospedale.Pinna è deceduto infatti sull’asfalto, dunque non c’è stato nulla da fare nonostante ...