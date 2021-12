Salernitana vs Inter: tutte le statistiche (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nelle quattro sfide di Serie A tra Salernitana e Inter ha sempre vinto la quadra che ha giocato in casa: due successi per parte (il più recente nell’aprile 1999, a favore della squadra campana). L’Inter è una delle tre squadre (insieme a Lazio e Bologna) che la Salernitana ha affrontato più di una volta in casa in Serie A trovando sempre il successo e senza mai subire gol. L’Inter ha tenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 13 trasferte contro squadre campane in Serie A: nel parziale ha ottenuto tre successi (nelle sei più recenti di queste sfide), quattro pareggi e sei sconfitte. La Salernitana non ha segnato in nessuna delle ultime tre gare casalinghe in Serie A (già la sua peggior serie senza gol Interni nella competizione), l’ultima squadra che ha ... Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nelle quattro sfide di Serie A traha sempre vinto la quadra che ha giocato in casa: due successi per parte (il più recente nell’aprile 1999, a favore della squadra campana). L’è una delle tre squadre (insieme a Lazio e Bologna) che laha affrontato più di una volta in casa in Serie A trovando sempre il successo e senza mai subire gol. L’ha tenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 13 trasferte contro squadre campane in Serie A: nel parziale ha ottenuto tre successi (nelle sei più recenti di queste sfide), quattro pareggi e sei sconfitte. Lanon ha segnato in nessuna delle ultime tre gare casalinghe in Serie A (già la sua peggior serie senza golni nella competizione), l’ultima squadra che ha ...

