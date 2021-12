Manolas, possibile addio a gennaio: il club ci riprova! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La notizia della multa inflitta, all’aeroporto di Capodichino, a Kostas Manolas aveva rapidamente fatto il giro del web. Il difensore, che secondo diverse indiscrezioni sarebbe stato in possesso di oltre 20mila euro, in realtà la quantità di denaro era al di sotto della soglia limite. Manolas, Olympiacos, trattativaLa stessa società Napoli ha voluto tutelare il proprio giocatore attraverso il report odierno: “Manolas in permesso in Grecia per motivi personali“. Ciononostante, il futuro del greco, fa sapere Alfredo Pedullà, sembrerebbe distante dall’Italia. Infatti, l’Olympiacos, squadra vicina all’ex Roma già in estate, potrebbe intavolare una nuova trattativa per riportare in patria il prodotto di Thrasyvoulos. POTREBBE INTERESSARTI: Napoli, sirene inglesi per Insigne: pronta l’offerta del club! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La notizia della multa inflitta, all’aeroporto di Capodichino, a Kostasaveva rapidamente fatto il giro del web. Il difensore, che secondo diverse indiscrezioni sarebbe stato in possesso di oltre 20mila euro, in realtà la quantità di denaro era al di sotto della soglia limite., Olympiacos, trattativaLa stessa società Napoli ha voluto tutelare il proprio giocatore attraverso il report odierno: “in permesso in Grecia per motivi personali“. Ciononostante, il futuro del greco, fa sapere Alfredo Pedullà, sembrerebbe distante dall’Italia. Infatti, l’Olympiacos, squadra vicina all’ex Roma già in estate, potrebbe intavolare una nuova trattativa per riportare in patria il prodotto di Thrasyvoulos. POTREBBE INTERESSARTI: Napoli, sirene inglesi per Insigne: pronta l’offerta del

