La soap Delia Duran-Alex Belli continua in treno: lite furiosa e lancio della fede (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sapete a chi ha rilasciato una intervista Delia Duran dopo tutto quello che è successo nelle ultime ore fuori e dentro la casa del Grande Fratello VIP 6? A Novella 2000. E sapete su quale sito oggi sono state pubblicate le foto che una fonte, ha mandato casualmente alla rivista e al sito? Su Novella 2000. Foto scattate da un viaggiatore che si trovava casualmente a pochi sedili da Delia e Alex, che ha fatto delle foto così nitide e precise, pulite e chiare che neppure che "scansate proprio miglior paparazzo del mondo". Quando si dice il caso poi eh. Perchè questa persona sempre casualmente ha inviato le immagini a Novella 2000 e a nessun altro giornale, da fedele lettore della rivista. Poi ci si meraviglia se sui social e non solo, si continua a ...

