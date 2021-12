La consegna del premio Sakharov 2021 ad Alexei Navalny (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si svolge oggi la consegna del premio Sakharov 2021, quello assegnato annualmente dal Parlamento europeo e che premia personalità che si sono contraddistinte per la libertà di manifestazione del pensiero. Quest'anno il premio va ad Alexei Navalny, il dissidente russo numero uno di Vladimir Putin. Una scelta che, come abbiamo osservato sul Foglio, ha dimostrato più coraggio da parte delle istituzioni europee rispetto a quanto dimostrato per esempio dal Nobel, che a Nalvany non ha concesso nulla con il timore di indispettire troppo il presidente russo. Il Parlamento europeo ha riconosciuto Navalny, che Putin definisce "un semplice criminale", come il capo dell'opposizione russa. Sassoli dando la notizia della premiazione a fine ottobre aveva addotto ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si svolge oggi ladel, quello assegnato annualmente dal Parlamento europeo e che premia personalità che si sono contraddistinte per la libertà di manifestazione del pensiero. Quest'anno ilva ad, il dissidente russo numero uno di Vladimir Putin. Una scelta che, come abbiamo osservato sul Foglio, ha dimostrato più coraggio da parte delle istituzioni europee rispetto a quanto dimostrato per esempio dal Nobel, che a Nalvany non ha concesso nulla con il timore di indispettire troppo il presidente russo. Il Parlamento europeo ha riconosciuto, che Putin definisce "un semplice criminale", come il capo dell'opposizione russa. Sassoli dando la notizia della premiazione a fine ottobre aveva addotto ...

Advertising

TeresaBellanova : 'Avete dimostrato che i giovani credono in solidarietà, sostegno reciproco, senso della vita comune. Siete il migli… - welikeduel : La consegna del Premio Nobel al Prof. Giorgio Parisi #propagandalive - Tg3web : A causa della pandemia, la consegna del Nobel per la fisica a Giorgio Parisi avviene a Roma invece che a Stoccolma.… - augusto_amato : Parlamento Europeo, la consegna del premio Sacharov per la libertà di pensiero ad Alexei Navalny - DavideMnc : RT @jolandafiore: “Preferirebbe uscire con il Liverpool o con Diletta Leotta?” “Con mia moglie” Grande mister #Inzaghi che risponde a dove… -