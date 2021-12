Juventus, questa non ci voleva: Guardiola pronto a ‘rovinare’ tutto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Manchester City irrompe sul mercato e in vista di gennaio sembra pronto a beffare la Juventus nella trattativa per un super bomber. Brutta notizia per la Juventus, che nonostante il passaggio del turno in Champions proprio non riesce a decollare in campionato. E oggi rischia anche di essere beffata sul filo di lana in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Manchester City irrompe sul mercato e in vista di gennaio sembraa beffare lanella trattativa per un super bomber. Brutta notizia per la, che nonostante il passaggio del turno in Champions proprio non riesce a decollare in campionato. E oggi rischia anche di essere beffata sul filo di lana in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

JuventusFCWomen : ???? @MontemurroJoe: «Ogni volta che giochiamo all'Allianz Stadium è un'esperienza da non perdere. Per noi ma anche p… - romeoagresti : #Juventus: gli esami a cui si è sottoposto questa mattina #Dybala hanno escluso lesioni muscolari e, pertanto, le s… - davide_luise : Ho avuto la fortuna di fare un'intervista a #Cavani. In videochiamata: lui a Manchester, io a Napoli. Quando leggo… - FabioMeli10 : RT @MaryDiDio2: Sentite anche voi questa mancanza di #Juventus ? ?? - Romanito_21 : RT @giampdisan: #SuperLega non è una necessità economica ma addirittura un dovere: affrancarsi dal terzo mondo italiano. Le capre italiote… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus questa Mattia, 12 anni: l'Alfiere della Repubblica che ha adottato il suo papà La mamma Michela non ha potuto, però, non ricordare la solitudine di questa, come di altre ... Mattia è solo un bambino che per Natale vorrebbe la bici e la maglia della sua amata Juventus. Ora è anche ...

UEFA Women's Champions League: cosa guardare giovedì ... Chelsea - Wolfsburg 3 - 3 Tre per due posti Nel Gruppo A, il Chelsea precede Juventus e Wolfsburg ... dato che questi club diventano i primi a incontrarsi dieci volte in questa competizione, tutti dal ...

Diretta Juve-Malmoe ore 18.45: dove vederla in tv e in streaming, formazioni ufficiali Corriere dello Sport Montemurro: “Servette? Dobbiamo essere umili e preparati Joe Montemurro, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani di Champions League contro il Servette che potrebbe garantire la qualificazione nel girone pe ...

Pasqualin e il mercato: "Sarà fiacco" Claudio Pasqualin, tra i decani dei procuratori, oltre che avvocato, ha parlato del prossimo mercato di gennaio a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Per l'agente non ...

La mamma Michela non ha potuto, però, non ricordare la solitudine di, come di altre ... Mattia è solo un bambino che per Natale vorrebbe la bici e la maglia della sua amata. Ora è anche ...... Chelsea - Wolfsburg 3 - 3 Tre per due posti Nel Gruppo A, il Chelsea precedee Wolfsburg ... dato che questi club diventano i primi a incontrarsi dieci volte incompetizione, tutti dal ...Joe Montemurro, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani di Champions League contro il Servette che potrebbe garantire la qualificazione nel girone pe ...Claudio Pasqualin, tra i decani dei procuratori, oltre che avvocato, ha parlato del prossimo mercato di gennaio a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Per l'agente non ...