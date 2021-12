GF VIP, Miriana sbugiardata davanti a tutta Italia: “Ti serve l’anello al dito?” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Miriana Trevisan, boccone amaro da digerire: dopo le critiche a Soleil Sorge, la soubrette viene rimessa al suo posto. Miriana Trevisan (fonte instagram)Non è nuova alle critiche, Miriana. Dopo la storia travagliata con Nicola Pisu, eliminato infine al televoto, la soubrette si è legata molto alla new entry Biagio D’Anelli, fascinoso talent-scout pugliese. E’ a lui che ha confidato le sue perplessità sulla relazione tra Alex Belli (che, ricordiamo, è sposato con Delia Duran) e Soleil Sorge. LEGGI ANCHE>> “Sei una spazzatura umana”: lite tra pantere al GF VIP, rissa incontrollabile Miriana ha espresso chiaramente la sua opinione: se una persona è sposata, occorre tenere rispettose distanze evitando i flirt. “Io che sono single li rispetto gli uomini sposati!“, ha dichiarato animatamente. Ma inaspettatamente Biagio ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 15 dicembre 2021)Trevisan, boccone amaro da digerire: dopo le critiche a Soleil Sorge, la soubrette viene rimessa al suo posto.Trevisan (fonte instagram)Non è nuova alle critiche,. Dopo la storia travagliata con Nicola Pisu, eliminato infine al televoto, la soubrette si è legata molto alla new entry Biagio D’Anelli, fascinoso talent-scout pugliese. E’ a lui che ha confidato le sue perplessità sulla relazione tra Alex Belli (che, ricordiamo, è sposato con Delia Duran) e Soleil Sorge. LEGGI ANCHE>> “Sei una spazzatura umana”: lite tra pantere al GF VIP, rissa incontrollabileha espresso chiaramente la sua opinione: se una persona è sposata, occorre tenere rispettose distanze evitando i flirt. “Io che sono single li rispetto gli uomini sposati!“, ha dichiarato animatamente. Ma inaspettatamente Biagio ...

Advertising

katiusc58832935 : @regno_disoleil Ahaha fortunata Soleil sfortunata Miriana che purtroppo nn ha trovato nessuno che la trombasse per farla diventare una VIP - infoitcultura : Soleil smascherata da Miriana al GF Vip, ma Biagio stronca la Trevisan - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Davide Silvestri affronta Miriana Trevisan: 'Non devi cercare di inculcare la tua idea, non in… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Miriana su Soleil: 'Ha giocato anche lei con Alex, non è innocente' - redazionerumors : Grande Fratello Vip, Carmen Russo contro Soleil: “Tu vittima? Eri complice” e anche Miriana Trevisan sparla di lei… -