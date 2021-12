GF Vip, Alex e Delia litigano in treno: lei lancia la fede (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tutt’altro che sereno il clima tra Alex Belli e la moglie Delia Duran. I due sono stati paparazzati in treno subito dopo l’uscita dell’attore dalla casa del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato, ci sarebbe stata una lite molto dura con Delia che avrebbe anche lanciato la fede. Il motivo? Ovviamente Soleil Sorge! Come stanno andando le cose tra Alex Belli e la moglie Delia Duran? Durante la puntata di lunedì sera l’attore, noto per il suo ruolo nella storica soap opera di Canale 5 Centrovetrine, ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip infrangendo il regolamento. Alex, nel momento in cui ha visto Delia e ha capito che lei lo stava lasciando, non ha rispetto il distanziamento necessario e così è ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tutt’altro che sereno il clima traBelli e la moglieDuran. I due sono stati paparazzati insubito dopo l’uscita dell’attore dalla casa del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato, ci sarebbe stata una lite molto dura conche avrebbe ancheto la. Il motivo? Ovviamente Soleil Sorge! Come stanno andando le cose traBelli e la moglieDuran? Durante la puntata di lunedì sera l’attore, noto per il suo ruolo nella storica soap opera di Canale 5 Centrovetrine, ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip infrangendo il regolamento., nel momento in cui ha vistoe ha capito che lei lo stava lasciando, non ha rispetto il distanziamento necessario e così è ...

