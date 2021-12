Frontale sulla statale, i medici non sono riusciti a salvare Massimo: ferita una donna (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Terribile schianto sulla statale 26 nei pressi di Romano Canavese, morto il 57enne Massimo Amerino. L’uomo, che risiedeva a Montalto Dora, stava andando a lavorare quando, per cause ancora da accertare, la sua auto si è scontrata con una Nissan Micra. La donna al volante della Nissan, una 67enne di Strambino, è stata trasportata in ospedale a Ivrea in condizioni non gravi. Per il 57enne, invece, originario di Candia Canavese, non c’è stato niente da fare. È successo intorno alle 8 di ieri, 15 dicembre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Strambino e Castellamonte, il 118, le squadre Anas e la polizia locale di Ivrea per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la regolare circolazione stradale. La viabilità è tornata regolare dalle 14. La notizia della morta di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Terribile schianto26 nei pressi di Romano Canavese, morto il 57enneAmerino. L’uomo, che risiedeva a Montalto Dora, stava andando a lavorare quando, per cause ancora da accertare, la sua auto si è scontrata con una Nissan Micra. Laal volante della Nissan, una 67enne di Strambino, è stata trasportata in ospedale a Ivrea in condizioni non gravi. Per il 57enne, invece, originario di Candia Canavese, non c’è stato niente da fare. È successo intorno alle 8 di ieri, 15 dicembre. Sul postointervenuti i carabinieri delle stazioni di Strambino e Castellamonte, il 118, le squadre Anas e la polizia locale di Ivrea per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la regolare circolazione stradale. La viabilità è tornata regolare dalle 14. La notizia della morta di ...

