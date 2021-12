“Essere José Mourinho”: Checco dello Scapicollo presenta il libro sullo Special One (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È uscito “Essere José Mourinho”, il libro di Massimiliano Vitelli che racconta proprio tutto dello Special One. Ieri, 14 dicembre 2021, la presentazione presso il ristorante Checco dello Scapicollo, storico ritrovo di tanti calciatori giallorossi e di molti vip. Lo sbarco di José Mourinho nella capitale è stato l’evento dell’estate romana. All’ombra del Colosseo non si è parlato d’altro per settimane, con i tifosi romanisti entusiasti e quelli laziali forse un po’ preoccupati. Ora che il portoghese sta iniziando a conoscere l’ambiente, è il caso di conoscere meglio lui. Per questo il giornalista Massimiliano Vitelli, che ha incontrato per la prima volta Mourinho a ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È uscito “”, ildi Massimiliano Vitelli che racconta proprio tuttoOne. Ieri, 14 dicembre 2021, lazione presso il ristorante, storico ritrovo di tanti calciatori giallorossi e di molti vip. Lo sbarco dinella capitale è stato l’evento dell’estate romana. All’ombra del Colosseo non si è parlato d’altro per settimane, con i tifosi romanisti entusiasti e quelli laziali forse un po’ preoccupati. Ora che il portoghese sta iniziando a conoscere l’ambiente, è il caso di conoscere meglio lui. Per questo il giornalista Massimiliano Vitelli, che ha incontrato per la prima voltaa ...

Advertising

sportface2016 : Arriva 'Essere Josè #Mourinho', il libro di Massimiliano #Vitelli sulla vita dello Special One - franci_roma88 : “Essere José Mourinho”, il libro di Massimiliano Vitelli che racconta proprio tutto dello Special One via @… - FabioGaruccio : @aanthl @CucchiRiccardo Te posso confessà 'na cosa? Lo sai che dopo l'Inter pe me c'è la Roma. Mbè, l'hanno massacr… - MAVLorenzini : 'Grande uomo. Sincero. Preparare. Centrato. Quasi uno. Pieno d'amore. Di pace della fede José Antonio Kast. Merita… - MarcoReNer_azz : La sconfitta del Napoli mi permette di tifarlo domenica contro il Milan con ancor più forza rispetto a quanto avrei… -

Ultime Notizie dalla rete : Essere José Arriva 'Essere Josè Mourinho', il libro di Massimiliano Vitelli sulla vita dello Special One Nato nel piccolo comune portoghese di Setúbal, alle apêndice della Serra de Arrábida, dove crescono senza fretta mirti, lauri e lentischi, José ha ereditato dalla sua terra la caparbietà della ...

Spagna, dai vescovi una guida per accompagnare minori migranti soli All'evento sono intervenuti monsignor José Cobo, vescovo ausiliare di Madrid e responsabile del ... "Cercare casa non è un reato, ma un diritto umano' Il testo, oltre che una guida, vuole essere un modo ...

Arriva 'Essere Josè Mourinho', il libro di Massimiliano Vitelli sulla vita dello Special One SPORTFACE.IT Nato nel piccolo comune portoghese di Setúbal, alle apêndice della Serra de Arrábida, dove crescono senza fretta mirti, lauri e lentischi,ha ereditato dalla sua terra la caparbietà della ...All'evento sono intervenuti monsignorCobo, vescovo ausiliare di Madrid e responsabile del ... "Cercare casa non è un reato, ma un diritto umano' Il testo, oltre che una guida, vuoleun modo ...