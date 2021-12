Draghi, tensioni con Bruxelles: “Le restrizioni negli ingressi? C’è poco da riflettere. Da noi i contagi con Omicron sono meno dello 0,2%” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il premier alla Camera prima del Consiglio europeo replica a Bruxelles sull’ordinanza che impone i tamponi ai vaccinati che entrano in Italia. E sul 2022 dice: «Nuovi investimenti impensabili con le attuali regole europee» Leggi su lastampa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il premier alla Camera prima del Consiglio europeo replica asull’ordinanza che impone i tamponi ai vaccinati che entrano in Italia. E sul 2022 dice: «Nuovi investimenti impensabili con le attuali regole europee»

Advertising

teobaratto90 : RT @jacopo_iacoboni: Draghi notevolissimo alla Camera sull’escalation in Donbass: “Il Consiglio Ue dica alla Russia di ridurre le tensioni… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????#Draghi: 'In queste settimane abbiamo assistito al crescere delle tensioni tra la #Russia e l'#Ucraina. Il Consiglio… - castell32082033 : RT @jacopo_iacoboni: Draghi notevolissimo alla Camera sull’escalation in Donbass: “Il Consiglio Ue dica alla Russia di ridurre le tensioni… - Antongiulio2 : RT @jacopo_iacoboni: Draghi notevolissimo alla Camera sull’escalation in Donbass: “Il Consiglio Ue dica alla Russia di ridurre le tensioni… - MaurizioCulicc1 : RT @jacopo_iacoboni: Draghi notevolissimo alla Camera sull’escalation in Donbass: “Il Consiglio Ue dica alla Russia di ridurre le tensioni… -