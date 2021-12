Draghi: "Quest'anno Natale più sicuro. Fate la terza dose appena possibile" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “I dati di oggi descrivono un quadro molto diverso rispetto all’anno scorso. Il numero totale di persone attualmente positive al virus in Italia è 297 mila.Dodici mesi fa erano 675 mila, nonostante un livello di restrizioni molto maggiore. Le persone ricoverate sono 8.026. Il 14 dicembre 2020 erano 30.860. Negli ultimi sette giorni ci sono stati in media 95 decessi al giorno. Nello stesso periodo di un anno fa erano stati 629. Dobbiamo essere prudenti, ma ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri”. Sono le parole del premier Mario Draghi nell’informativa alla Camera in vista del Consiglio Ue. Attenzione alla variante Omicron. Draghi, nonostante l’ottimismo, ha però sottolineato che bisogna avere prudenza visto l’aumento di contagi dovuto alla variante Omicron. “L’inverno e la diffusione ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “I dati di oggi descrivono un quadro molto diverso rispetto all’scorso. Il numero totale di persone attualmente positive al virus in Italia è 297 mila.Dodici mesi fa erano 675 mila, nonostante un livello di restrizioni molto maggiore. Le persone ricoverate sono 8.026. Il 14 dicembre 2020 erano 30.860. Negli ultimi sette giorni ci sono stati in media 95 decessi al giorno. Nello stesso periodo di unfa erano stati 629. Dobbiamo essere prudenti, ma ci avviciniamo alpiù preparati e più sicuri”. Sono le parole del premier Marionell’informativa alla Camera in vista del Consiglio Ue. Attenzione alla variante Omicron., nonostante l’ottimismo, ha però sottolineato che bisogna avere prudenza visto l’aumento di contagi dovuto alla variante Omicron. “L’inverno e la diffusione ...

Advertising

irisantifasci : Non sono una sostenitrice di Draghi ma i novax che parlano di dittatura per la proroga dello #STATODIEMERGENZA dovr… - biscone69 : RT @Maryljacb: @itsmeback_ #Draghi_MINACCIA_per_l_Italia Quest'uomo è la peggiore sventura dopo la seconda guerra mondiale - kumbiaerumba : RT @Maryljacb: @itsmeback_ #Draghi_MINACCIA_per_l_Italia Quest'uomo è la peggiore sventura dopo la seconda guerra mondiale - MirellaMalvici5 : RT @enricocolosimo: Per la Meloni Draghi non è un vero 'patriota'.Non ci fosse stato un patriota come Draghi quando da Presidente BCE coprì… - saturnomazzafe2 : RT @enricocolosimo: Per la Meloni Draghi non è un vero 'patriota'.Non ci fosse stato un patriota come Draghi quando da Presidente BCE coprì… -