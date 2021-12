Dal prof Rota il manuale di sopravvivenza per combattere l’ansia a scuola

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Almé. “Il malessere dei ragazzi è cresciuto sotto un carico di studio gravoso. Problemi di stress, attacchi di panico sempre più diffusi che sfociano in depressioni, episodi di autolesionismo. Tentati suicidi. Ho visto cose brutte negli anni. Soprattutto nelle ragazze”. Nella sua esperienza diessore Devid, 38 anni e originario di Almé, ne ha viste tante, soffrendo con e per i suoi studenti. Per questo, per aiutarli, ha deciso di scrivere ai ragazzi attraverso un libro. Surviving School –diper le superiori nasce con questo obiettivo: il volumetto, in self publishing con Amazon, è dedicato agli studenti della secondaria di secondo grado (ma non solo) e vuole offrire consigli pratici su come affrontare una vita scolastica sempre più dura. “Ho voluto mettere per iscritto tutti i consigli ...