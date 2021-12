Covid, in Gran Bretagna record di casi: «Un milione in quarantena a Natale» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nuovo record di casi: 78mila in un giorno, 10 mila in più delle 24 ore precedenti. Il governo: «Questo record sarà aggiornato molto frequentemente, nei prossimi giorni» I casi totali di Omicron confermati sono già 10.017 - ma si tratta di una cifra sottostimata. E la maggior circolazione della variante spingerà molti a passare il Natale in isolamento Leggi su corriere (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nuovodi: 78mila in un giorno, 10 mila in più delle 24 ore precedenti. Il governo: «Questosarà aggiornato molto frequentemente, nei prossimi giorni» Itotali di Omicron confermati sono già 10.017 - ma si tratta di una cifra sottostimata. E la maggior circolazione della variante spingerà molti a passare ilin isolamento

