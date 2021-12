Covid, cresce la curva epidemica in Bergamasca: in una settimana arrivati a 107 casi per 100 mila abitanti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Due settimane fa erano 57 casi ogni 100 mila abitanti. Gli Ambiti più colpiti: Valle Brembana e Valle Imagna, Bergamo e Villa d’Almè. La provincia resta al di sotto della media nazionale. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Due settimane fa erano 57ogni 100. Gli Ambiti più colpiti: Valle Brembana e Valle Imagna, Bergamo e Villa d’Almè. La provincia resta al di sotto della media nazionale.

Advertising

borghi_claudio : Ebbene si, adoro i Tories inglesi. E adoro i loro gruppi di pressione interni. Senza il gruppo ERG la Brexit non ci… - webecodibergamo : Covid, cresce la curva epidemica in Bergamasca: in una settimana arrivati a 107 casi per 100 mila abitanti - tonini_stef : RT @Fiaso_it: ??#OspedalisentinellaFiaso, in #Terapiaintensiva 74% #novax. Cresce il numero dei vaccinati in #Rianimazione: tutti da oltre 4… - gmigliore_md : RT @Fiaso_it: ??#OspedalisentinellaFiaso, in #Terapiaintensiva 74% #novax. Cresce il numero dei vaccinati in #Rianimazione: tutti da oltre 4… - USLUmbria2 : RT @Fiaso_it: ??#OspedalisentinellaFiaso, in #Terapiaintensiva 74% #novax. Cresce il numero dei vaccinati in #Rianimazione: tutti da oltre 4… -