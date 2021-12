Come funziona il sistema di accensione dell’auto. In cosa consiste. Come capire che qualcosa non va. (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ogni auto ha un proprio sistema elettronico in grado di svolgere molte funzioni e accendere l’auto. Lo scopo del sistema di accensione è generare un voltaggio molto alto dalla batteria da 12 volt dell’auto e inviarlo a turno a ciascuna candela, accendendo la miscela aria-carburante nelle camere di combustione del motore. Il sistema di accensione è costituito da una bobina di accensione, distributore, cappuccio del distributore, rotore, cavi delle candele e candele. La bobina è il componente che produce questa alta tensione. È un dispositivo elettromagnetico che converte la corrente di bassa tensione proveniente dalla batteria in corrente di alta tensione ogni volta che l’interruttore automatico del distributore si apre. Il gruppo distributore è costituito da una tazza ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ogni auto ha un proprioelettronico in grado di svolgere molte funzioni e accendere l’auto. Lo scopo deldiè generare un voltaggio molto alto dalla batteria da 12 volte inviarlo a turno a ciascuna candela, accendendo la miscela aria-carburante nelle camere di combustione del motore. Ildiè costituito da una bobina di, distributore, cappuccio del distributore, rotore, cavi delle candele e candele. La bobina è il componente che produce questa alta tensione. È un dispositivo elettromagnetico che converte la corrente di bassa tensione proveniente dalla batteria in corrente di alta tensione ogni volta che l’interruttore automatico del distributore si apre. Il gruppo distributore è costituito da una tazza ...

