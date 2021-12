Come ascoltare i messaggi vocali di Whatsapp prima di inviarli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) grazie alla nuova funzione introdotta dall’app di messaggistica istantanea. Non ci sarà più imbarazzo per qualche errore dovuto a parole sbagliate o invii a di vocali a persone sbagliate perché prima di inviarli potrai riascoltarli e, nel caso, eliminarli. Era un aggiornamento che tutti gli utilizzatori dell’app aspettavano da tempo e finalmente è arrivata. Come eliminare i messaggi in Whatsapp automaticamente messaggi vocali di Whatsapp, Come ascoltarli prima dell’invio L’app di messaggistica istantanea ha pubblicato su Twitter la notizia dell’update sui messaggi vocali. They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) grazie alla nuova funzione introdotta dall’app distica istantanea. Non ci sarà più imbarazzo per qualche errore dovuto a parole sbagliate o invii a dia persone sbagliate perchédipotrai riascoltarli e, nel caso, eliminarli. Era un aggiornamento che tutti gli utilizzatori dell’app aspettavano da tempo e finalmente è arrivata.eliminare iinautomaticamentediascoltarlidell’invio L’app distica istantanea ha pubblicato su Twitter la notizia dell’update sui. They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can ...

Advertising

mengonimarco : Chi mi conosce sa la stima profonda che provo per Lilli Gruber e averla come prima ospite della nuova stagione de… - ItalyMFA : #VociFarnesina??? La Conferenza sul futuro dell'Europa #CoFoE ???? è un'iniziativa per ascoltare e raccogliere idee s… - Floria_Be : RT @IstintoDiVino: Amo aspettare una settimana solo per ascoltare @quelloditermoli che risponde alla domanda: come va??? TUTTO BBBENE #pr… - huge1961 : RT @IstintoDiVino: Amo aspettare una settimana solo per ascoltare @quelloditermoli che risponde alla domanda: come va??? TUTTO BBBENE #pr… - StudioCanu : WhatsApp, come ascoltare l'anteprima degli audio -