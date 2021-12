Cagliari-Cittadella 3-1 | Mazzarri | “Soddisfatto | ma subito testa all’Udinese”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Siamo partiti un po’ contratti, c’erano tanti ragazzi che hanno giocato meno e che comunque dovevo valutare per vedere se ci possono dare una mano anche in campionato. Poi ci siamo sbloccati e sono abbastanza, anche se adesso dobbiamo pensareche ha messo in difficolta la Lazio e stava vincendo con il Milan”. Il tecnico delWaltercommenta così il successo in Coppa Italia contro il. I sardi tornano alla vittoria in un momento di grande difficoltà in campionato, con l’ultimo successo che risale addirittura al 17 ottobre. “Prima di domenica venivamo da quattro risultati importanti, potevano arrivare almeno due vittorie e ho visto la squadra in crescita – dichiara l’allenatore – . Poi è arrivato l’Inter e lì non mi è piaciuto ...

Gabriele Zappa, esterno del Cagliari, ha parlato dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù in Coppa Italia contro il Cittadella. Ecco cosa ha dichiarato in vista del match di sabato contro l'Udinese. "Domani recuperiamo le energie e ci prepariamo per la fondamentale partita di sabato."