Bollette, Draghi: "8 mld in 6 mesi". Alle famiglie un anno in più di tariffe tutelate (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Governo interviene contro il caro Bollette “in misura che non ha precedenti per proteggere gli strati più deboli della popolazione: circa 8 miliardi in sei mesi”. Lo dice il premier Mario Draghi nella replica in Senato in vista del Consiglio europeo. Si allontana ancora per le famiglie l’uscita dal mercato tutelato dell’energia. La scadenza del servizio di maggior tutela prevista per il 31 dicembre del 2022, con il passaggio obbligato al mercato libero dal primo gennaio 2023, lascia il posto ad un regime transitorio in cui i clienti domestici potranno rimanere ‘tutelati’ fino al primo gennaio 2024, garantendo così un percorso di uscita graduale. È la maggiore novità contenuta nell’emendamento al decreto Recovery firmato dal capogruppo M5S alla Camera, Davide Crippa, riformulato nel corso dell’esame ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Governo interviene contro il caro“in misura che non ha precedenti per proteggere gli strati più deboli della popolazione: circa 8 miliardi in sei”. Lo dice il premier Marionella replica in Senato in vista del Consiglio europeo. Si allontana ancora per lel’uscita dal mercato tutelato dell’energia. La scadenza del servizio di maggior tutela prevista per il 31 dicembre del 2022, con il passaggio obbligato al mercato libero dal primo gennaio 2023, lascia il posto ad un regime transitorio in cui i clienti domestici potrrimanere ‘tutelati’ fino al primo gennaio 2024, garantendo così un percorso di uscita graduale. È la maggiore novità contenuta nell’emendamento al decreto Recovery firmato dal capogruppo M5S alla Camera, Davide Crippa, riformulato nel corso dell’esame ...

