Belen Rodriguez con Michele Morrone | la reazione del compagno Antonino Quel post è riferito agli ultimi gossip?

Leggi su funweek

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non si placa ilsu. Si continua infatti a parlare della presunta crisi conSpinalbese ma non solo. LEGGI ANCHE:– Stefano de Martino torna nella vita dicon la preghiera che si è tatuato: il regalo che ha fatto ricevere Il sito Whoopsee ha pubblicato un video in cui si vede la showgirl mano nella mano con un altro uomo. Si tratta dell’attore. Non è la prima volta che il nome diviene accostato alo dima non ci sono mai state conferme a riguardo, nemmeno quando più di un anno fa lo stessoera stato lanciato dal settimanale Chi. IntantoSpinalbese ha pubblicato un ...