Alessandra Celentano rompe il silenzio e parla per la prima volta della sua malattia invalidante (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel corso di un’intervista, Alessandra Celentano ha parlato della malattia che l’ha costretta a smettere di ballare. Alessandra Celentano è un ex ballerina italiana. Dopo il suo ritiro, ha iniziato a lavorare come coreografa ed insegnante, in modo da trasmettere la sua passione e il suo talento alle nuove generazioni. Anche lei stessa si è avvicinata al mondo della danza fin da giovanissima, perfezionando la sua tecnica nella capitale ungherese. Nel periodo che si trova a cavallo tra gli anni ottanta e i novanta ha collaborato con i più grandi interpreti del settore. Come ipotizzabile, la sua bravura le ha permesso di calcare i teatri maggiormente di spicco, tra cui la Scala di Milano, l’Opera di Roma e tanti altri ancora, sia in Italia che ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel corso di un’intervista,hatoche l’ha costretta a smettere di ballare.è un ex ballerina italiana. Dopo il suo ritiro, ha iniziato a lavorare come coreografa ed insegnante, in modo da trasmettere la sua passione e il suo talento alle nuove generazioni. Anche lei stessa si è avvicinata al mondodanza fin da giovanissima, perfezionando la sua tecnica nella capitale ungherese. Nel periodo che si trova a cavallo tra gli anni ottanta e i novanta ha collaborato con i più grandi interpreti del settore. Come ipotizzabile, la sua bravura le ha permesso di calcare i teatri maggiormente di spicco, tra cui la Scala di Milano, l’Opera di Roma e tanti altri ancora, sia in Italia che ...

Advertising

AmiciUfficiale : Carola ce la sta mettendo tutta per convincere la maestra Alessandra Celentano di meritare la maglia di #Amici21! V… - BaritaliaNews : Alessandra Celentano commenta senza mezzi termini la sua imitazione a Drag Race Italia - ciaosonoiole : RT @tata_hss: a me piace uno che, arrivano due sfide, le faccio cit. alessandra celentano STAVA PALESEMENTE PARLANDO DI GUIDO, SI È PENTIT… - tata_hss : a me piace uno che, arrivano due sfide, le faccio cit. alessandra celentano STAVA PALESEMENTE PARLANDO DI GUIDO, SI È PENTITA #Amici21 - ottavia___ : RT @BiasiErika: Alessandra Celentano che senza fare sceneggiate e teatrini vari ma stando comodamente seduta su una sedia evidenzia le inco… -