(Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - ''E'unadel Tplilper spendere bene le risorse del Pnrr e avviare la modernizzazione dei mezzi pubblici, dei servizi, rendendo le nostre aziende più forti favorendo le aggregazioni e intercettando maggiori finanziamenti''. Lo sottolinea Raffaella, presidente della Commissione Trasporti della Camera, in occasione del convegno di Asstra 'Next Generation Mobility'.

Advertising

fisco24_info : Tpl, Paita: 'Necessaria riforma entro 2022': ''E' necessaria una riforma del Tpl entro il 2022 per spendere bene le… -

Ultime Notizie dalla rete : Tpl Paita

Adnkronos

... al sottosegretario competente Teresa Bellanova, ai parlamentari Paolo Ripamonti e Raffaella, ... […] Attualità Savona, in arrivo tagli alle corse: sindacati furiosi verso un altro ...Passando a parlare del trasporto pubblico locale,ricorda che ' non tutte le città hanno lo stesso livello di servizi nel'. 'Molti dei limiti che inducono i cittadini a non usare ilè ...Roma, 14 dic. (Adnkronos) - ''E' necessaria una riforma del Tpl entro il 2022 per spendere bene le risorse del Pnrr e avviare la modernizzazione dei ...(FERPRESS) – Roma, 24 NOV – Il sistema Paese non ha ancora un completo, unico e certificato sistema di raccolta dati in merito alla mobilità e al Tpl. federMobilità è partita dalla constatazione di qu ...