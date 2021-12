Tempo di feste, con Mogi (Di martedì 14 dicembre 2021) Dicembre è mese di liste, per tutti i gusti: liste di fioretti, di desideri, di traguardi raggiunti e di buoni propositi in vista del nuovo inizio. Dicembre è un mese festoso e denso di emozioni diverse, soprattutto negli ultimi due anni – perché, che lo ammettiamo o meno, le cose sono un po’ cambiate ma dicembre e il suo magico e speranzoso spirito natalizio rimangono una certezza. E poi ci sono loro, le famigerate liste dei regali da distribuire: pensieri che vorremmo dedicati e mai improvvisati, originali per stupire ma allo stesso Tempo di sicuro gradimento. Mentre la quotidianità incalza e non si ferma, rincorriamo le nostre personalissime liste e ritagliamo spazi per spuntare quelle destinate ad amici-parenti-conoscenti e chi più ne ha più ne metta, con baldanzoso spirito da Babbo Natale. Il rischio è quello di perdersi, tra mancanza di Tempo e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 dicembre 2021) Dicembre è mese di liste, per tutti i gusti: liste di fioretti, di desideri, di traguardi raggiunti e di buoni propositi in vista del nuovo inizio. Dicembre è un mese festoso e denso di emozioni diverse, soprattutto negli ultimi due anni – perché, che lo ammettiamo o meno, le cose sono un po’ cambiate ma dicembre e il suo magico e speranzoso spirito natalizio rimangono una certezza. E poi ci sono loro, le famigerate liste dei regali da distribuire: pensieri che vorremmo dedicati e mai improvvisati, originali per stupire ma allo stessodi sicuro gradimento. Mentre la quotidianità incalza e non si ferma, rincorriamo le nostre personalissime liste e ritagliamo spazi per spuntare quelle destinate ad amici-parenti-conoscenti e chi più ne ha più ne metta, con baldanzoso spirito da Babbo Natale. Il rischio è quello di perdersi, tra mancanza die ...

