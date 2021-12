Super green pass, obbligo da giovedì. A Roma 4.000 professori No vax verso lo stop. «Lezioni a rischio da domani» (Di martedì 14 dicembre 2021) Da domani l?obbligo di Super green pass si estenderà anche al personale scolastico. Di conseguenza, gli insegnanti, i bidelli e gli amministrativi non vaccinati rischiano la sospensione... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 14 dicembre 2021) Dal?disi estenderà anche al personale scolastico. Di conseguenza, gli insegnanti, i bidelli e gli amministrativi non vaccinati rischiano la sospensione...

Advertising

chetempochefa : 'Caro Stato.Tu che hai deciso le regole e io le rispetto. Stavolta però ti chiedo di spiegarmi una cosa perché vogl… - NicolaPorro : La proposta della #Littizzetto mette i brividi, ma almeno si è accorta di una follia del #supergreenpass... (VIDEO)?? - fattoquotidiano : Super green pass, otto discoteche chiuse e 9mila persone controllate dai carabinieri del Nas - Giorno_Milano : Senza super Green pass al club Just Cavalli: multati cliente e titolare - adolar41744618 : RT @MercPat: Ti calano i clienti (guarda caso dal 6 dicembre...) e tu non fai due più due e non ti viene nemmeno il sospetto che sia perché… -