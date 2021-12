Roma, chiusa la questione dell'inno: modificato il protocollo (Di martedì 14 dicembre 2021) La Roma fa ancora giurisprudenza e risolve con eleganza il contenzioso con la Lega Serie A riguardo l’utilizzo dell’inno del club. Il club giallorosso è riuscito infatti a far cambiare la regola che vietava l’esecuzione degli inni delle squadre dopo che negli stadi veniva suonata O Generosa, il brano ufficiale del campionato scritto da Allevi. Il caso era nato in seguito all’esposto presentato alla FIGC dalla Lega stessa dopo Roma–Udinese dello scorso 23 settembre, gara nella quale per la prima volta si era deciso di cambiare il protocollo, facendo risuonare dagli altoparlanti le note di Venditti appena prima del fischio di inizio, come richiesto da José Mourinho. La questione era poi finita sui tavoli della Procura Federale che aveva ... Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) Lafa ancora giurisprudenza e risolve con eleganza il contenzioso con la Lega Serie A riguardo l’utilizzodel club. Il club giallorosso è riuscito infatti a far cambiare la regola che vietava l’esecuzione degli innie squadre dopo che negli stadi veniva suonata O Generosa, il brano ufficiale del campionato scritto da Allevi. Il caso era nato in seguito all’esposto presentato alla FIGC dalla Lega stessa dopo–Udineseo scorso 23 settembre, gara nella quale per la prima volta si era deciso di cambiare il, facendo risuonare dagli altoparlanti le note di Venditti appena prima del fischio di inizio, come richiesto da José Mourinho. Laera poi finita sui tavolia Procura Federale che aveva ...

