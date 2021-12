Piemonte a rischio zona gialla per Capodanno (Di martedì 14 dicembre 2021) Salgono i contagi e anche il Piemonte inizia a intravedere il rischio di tornare in zona gialla dopo che per lunghi mesi si è sempre confermata in zona bianca. Ma a tranquillizzare è il governatore regionale Alberto Cirio che afferma che “Non penso che rischiamo un Capodanno in zona gialla: lo spero, e e lavoro perché questo non accada. E’ per questo che orgogliosamente come Piemonte siamo al primo posto in Italia per terze dosi di vaccino anti-Covid fatte ai cittadini: perché il vaccino ci salva”. Cirio non nega però che la situazione Covid sia in peggioramento: “Il numero dei contagi, che sta crescendo ancora in questi giorni – ha aggiunto Cirio – va in una direzione che non è quella di un immediato stop dello stato di ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 14 dicembre 2021) Salgono i contagi e anche ilinizia a intravedere ildi tornare indopo che per lunghi mesi si è sempre confermata inbianca. Ma a tranquillizzare è il governatore regionale Alberto Cirio che afferma che “Non penso che rischiamo unin: lo spero, e e lavoro perché questo non accada. E’ per questo che orgogliosamente comesiamo al primo posto in Italia per terze dosi di vaccino anti-Covid fatte ai cittadini: perché il vaccino ci salva”. Cirio non nega però che la situazione Covid sia in peggioramento: “Il numero dei contagi, che sta crescendo ancora in questi giorni – ha aggiunto Cirio – va in una direzione che non è quella di un immediato stop dello stato di ...

