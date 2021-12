Per il presidente della Camera Fico, il Parlamento è in colpevole ritardo sull'eutanasia (Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - "Il Parlamento è in colpevole ritardo e su questo non c'è ombra di dubbio. Spero che si possa arrivare all'approvazione di una legge che sia condivisa dal Parlamento e credo che non si possa più aspettare e il prima possibile sperto si possa approvare una legge di civiltà che affronti i casi di sofferenza. Il Parlamento deve assolutamente fare una legge". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, durante lo scambio di auguri con la stampa parlamentare. "Il percorso" della proposta di legge sul fine vita "è stato già difficile e non credo cambierà, ma su tutti i provvedimenti in discussione generale intervengono in Aula solo i deputati che hanno lavorato su quel provvedimento e la commissione ha ... Leggi su agi (Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - "Ilè ine su questo non c'è ombra di dubbio. Spero che si possa arrivare all'approvazione di una legge che sia condivisa dale credo che non si possa più aspettare e il prima possibile sperto si possa approvare una legge di civiltà che affronti i casi di sofferenza. Ildeve assolutamente fare una legge". Lo ha detto il, Roberto, durante lo scambio di auguri con la stampa parlamentare. "Il percorso"proposta di legge sul fine vita "è stato già difficile e non credo cambierà, ma su tutti i provvedimenti in discussione generale intervengono in Aula solo i deputati che hanno lavorato su quel provvedimento e la commissione ha ...

