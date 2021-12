Onana gela l’Inter: “Al momento non c’è nulla, il mio sogno resta questa squadra!” (Di martedì 14 dicembre 2021) Andrè Onana torna a parlare del suo futuro e lo fa rilasciando dichiarazioni che hanno del clamoroso, il portiere Camerunense ha infatti snobbato i Nerazzurri, ai microfoni del quotidiano sportivo spagnolo Sport. Nella lunga intervista concessa al quotidiano Onana ha toccato diversi temi, tra cui quello del suo possibile approdo all’Inter, queste le sue dichiarazioni: –Rapporto con l’Ajax: “Quando apri una porta, finisci per chiuderla un giorno. È arrivato il momento di aprirne un’altra. Abbiamo fatto tutto il possibile qui e abbiamo fatto la storia. questa è la fine ed è tempo di costruire un nuovo percorso”. Onana Inter Intervista Accordo con l’Inter: “Parlano di tante altre cose, parlano anche ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021) Andrètorna a parlare del suo futuro e lo fa rilasciando dichiarazioni che hanno del clamoroso, il portiere Camerunense ha infatti snobbato i Nerazzurri, ai microfoni del quotidiano sportivo spagnolo Sport. Nella lunga intervista concessa al quotidianoha toccato diversi temi, tra cui quello del suo possibile approdo al, queste le sue dichiarazioni: –Rapporto con l’Ajax: “Quando apri una porta, finisci per chiuderla un giorno. È arrivato ildi aprirne un’altra. Abbiamo fatto tutto il possibile qui e abbiamo fatto la storia.è la fine ed è tempo di costruire un nuovo percorso”.Inter Intervista Accordo con: “Parlano di tante altre cose, parlano anche ...

Advertising

RobertoBalest11 : RT @internewsit: Onana gela l'Inter: «Al momento non c'è nulla! Barcellona prima opzione» - - infoitsport : Onana gela l’Inter: «Al momento non c’è nulla! Barcellona prima opzione» - VivInterNews : RT @internewsit: Onana gela l'Inter: «Al momento non c'è nulla! Barcellona prima opzione» - - internewsit : Onana gela l'Inter: «Al momento non c'è nulla! Barcellona prima opzione» - -

Ultime Notizie dalla rete : Onana gela Onana gela l’Inter: «Al momento non c’è nulla! Barcellona prima opzione» Inter-News.it Onana gela l’Inter: «Al momento non c’è nulla! Barcellona prima opzione» Onana non rinnoverà il suo contratto con l'Ajax e da tempo si parla di un accordo con l'Inter: il portiere gela il club nerazzurro.

Onana gela l’Inter: «Al momento non…" Parlano di tante altre cose, parlano anche di Arsenal, Barça ovviamente. SOLO VOCI – Onana va poi nello specifico, catalogando l’Inter tra i tanti rumors: «Accordo con l’Inter? Nell’ultimo periodo, pe ...

Onana non rinnoverà il suo contratto con l'Ajax e da tempo si parla di un accordo con l'Inter: il portiere gela il club nerazzurro.Parlano di tante altre cose, parlano anche di Arsenal, Barça ovviamente. SOLO VOCI – Onana va poi nello specifico, catalogando l’Inter tra i tanti rumors: «Accordo con l’Inter? Nell’ultimo periodo, pe ...