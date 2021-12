Oggi è la sensualità fatta a persona e la più desiderata | la riconoscete?

Leggi su inews24

(Di martedì 14 dicembre 2021) La bambina nella fotoè un’icona della musica pop e reggaeton. Inoltre lae il suo fascino e la sua voce l’hanno resa la piùdal pubblico maschile. La protagonista diè nata a Bologna il 17 maggio 1994. La passione per la danza e per la musica in generale l’ha L'articolo proviene da Inews.it.