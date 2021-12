Napoli: allenamento odierno e condizione degli azzurri. Zielinski non si è allenato (Di martedì 14 dicembre 2021) Napoli, palestra per Insigne. Fabian non si è allenato per sintomi influenzali, ultime su Koulibaly, Lobotka, Osimhen. Affaticamento per Mario Rui. Zielinski non ha svolto allenamento per un fenomeno di tracheite. Dopo la gara contro l’Empoli il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Come riporta il sito ufficile del Napoli, gli azzurri hanno preparato il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto lavoro di potenza aerobica, lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto. Insigne ha svolto lavoro di scarico in palestra. Fabian non si è allenato per sintomi influenzali. ... Leggi su retecalcio (Di martedì 14 dicembre 2021), palestra per Insigne. Fabian non si èper sintomi influenzali, ultime su Koulibaly, Lobotka, Osimhen. Affaticamento per Mario Rui.non ha svoltoper un fenomeno di tracheite. Dopo la gara contro l’Empoli ilha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCKonami Training Center. Come riporta il sito ufficile del, glihanno preparato il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto lavoro di potenza aerobica, lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto. Insigne ha svolto lavoro di scarico in palestra. Fabian non si èper sintomi influenzali. ...

