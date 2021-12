Marco Simoncelli | il documentario di Alice Filippi | ' La favola di Sic | ragazzo senza maschere'

(Di martedì 14 dicembre 2021) Laguascona e scanzonata del pilotaè raccontata danel docufilm Sic (in sala il 28 e 29 dicembre), a dieci anni dalla morte avvenuta nel circuito di Sepang in ...

Advertising

4DIRTYACE : RT @gponedotcom: IL FILM Marco Simoncelli: frammenti dell'anima del SIC prendono vita: La pellicola scorre veloce, ma l'epilogo già noto p… - gponedotcom : IL FILM Marco Simoncelli: frammenti dell'anima del SIC prendono vita: La pellicola scorre veloce, ma l'epilogo già… - PrincesParc : RT @gponedotcom: IL FILM Marco Simoncelli: frammenti dell'anima del SIC prendono vita: La pellicola scorre veloce, ma l'epilogo già noto p… - andreastoolbox : SIC, presentata a Milano l'anteprima del film su Marco Simoncelli l Sky Sport - efeaazeta : RT @gponedotcom: IL FILM Marco Simoncelli: frammenti dell'anima del SIC prendono vita: La pellicola scorre veloce, ma l'epilogo già noto p… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Simoncelli

La favola guascona e scanzonata del pilotaè raccontata da Alice Filippi nel docufilm Sic (in sala il 28 e 29 dicembre), a dieci anni dalla morte avvenuta nel circuito di Sepang in Malesia, lo stesso in cui nel 2008 fu ...Il docufilm ricostruisce l'anno che portòal titolo 250. Diretto da Alice Filippi, prodotto da Sky Original e distribuito da Nexo Digital, sarà nelle sale il 28 e 29 dicembre.La favola guascona e scanzonata del pilota Marco Simoncelli è raccontata da Alice Filippi nel docufilm Sic (in sala il 28 e 29 dicembre), a dieci anni dalla morte avvenuta nel circuito ...Paolo TravisiLa favola guascona e scanzonata del pilota Marco Simoncelli è raccontata da Alice Filippi nel docufilm Sic (in sala il 28 e 29 dicembre), a dieci anni dalla morte avvenuta nel ...