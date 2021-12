Lignano mostra le attrattive migliori per il Natale

Leggi su udine20

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “L’offerta lignanese non conosce soste e ancora una volta ripropone la città balneare friulana nella sua versione invernale addobbata con le luci accese oggi e i simboli delle festività natalizie, per proporre a turisti italiani e di altri Paesi la sua veste migliore. La Regione crede fortemente anche nel mare d’inverno: una potenzialità attrattiva che qualifica e accresce l’interesse per l’intero Friuli Venezia Giulia, andando così oltre la stagione estiva nella quale si sono registrati numeri positivi. Si tratta ora di consolidare questi risultati, motivo per cui la Regione ha investito nei progetti proposti dal Comune, dalla riqualificazione della Terrazza Mare all’adeguamento dell’Arena Alpe Adria. Inoltre in questo periodo rafforzeremo la promozione dell’intero territorio anche grazie al supporto di Promoturismo, con una coreografica rappresentanza allestita in mezzo alla ...