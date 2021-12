Lamorgese: 'Da domani monitoraggio su forze di polizia obbligate a vaccinarsi'. Rischio sospensione (Di martedì 14 dicembre 2021) Scatta domani l'obbligo di vaccinazione anti - Covid per militari e forze di polizia e con esso il monitoraggio prima non consentito per ragioni di privacy. L'inadempienza porterà all'immediata ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 14 dicembre 2021) Scattal'obbligo di vaccinazione anti - Covid per militari edie con esso ilprima non consentito per ragioni di privacy. L'inadempienza porterà all'immediata ...

Advertising

zazoomblog : Lamorgese: Da domani obbligo di vaccino e monitoraggio su forze di polizia. Rischio sospensione - #Lamorgese:… - rtl1025 : ??Scatta domani l'obbligo di vaccinazione anti-#Covid per #militari e forze di #polizia. L'inadempienza porterà all'… - ivic00633480 : RT @bruno_luckn: e anche la #Lamorgese si dimette domani - bruno_luckn : e anche la #Lamorgese si dimette domani - Simonass14 : RT @LucariniManuel: @Luca__Pagani Sembra che l'unico problema in questa nazione sia solo quello di controllare il 'Green Pass' per tutti gl… -