Jacobs risponde ancora alle accuse di doping | Gli inglesi si rendono ridicoli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs risponde

quindi in maniera dura alle accuse - pesanti e infondate - che gli sono piovute addosso in particolare dopo la vittoria nei 100 metri piani . "È una cosa che fa ridere, si rendono ...... l'azzurro delle Fiamme Oroalle domande dei fan su Instagram, ripercorre la propria ... a Roma: 'Dopo la semifinale non volevo più correre - ricorda- Sentivo di aver dato tutto, ...Il velocista azzurro torna sulle accuse di doping che continuano a piovere sul suo capo da Oltremanica: "L'unico atleta positivo era proprio inglese" ...ATLETICA LEGGERA - Jacobs non ce la fa e risponde per le rime ai media inglesi che avanzano sospetti sulle sue prestazioni alle ultime Olimpiadi di Tokyo.