Incidente sul lavoro, operaia 22enne schiacciata da un macchinario (Di martedì 14 dicembre 2021) Si aggrava il bilancio delle vittime sul lavoro in Italia con un altro Incidente oggi in cui una operaia resta incastrata col braccio in un macchinario, e le sue condizioni sono gravi. In Trentino un’operaia di 22 anni che lavorava in un industria che lavora pellame, si è incastrata in un macchinario. Il primo soccorso è stato fatto dai colleghi, che hanno subito chiamato i vigili del fuoco, carabinieri e un’ambulanza. La donna è stata immediatamente soccorsa e portata in ambulanza con gravi fratture al braccio. POTREBBE INTERESSARTI: Versilia: l’addio ad Antonella Drago, infermiera deceduta a 40 anni Immagine indicativa dell’Incidente sul lavoro (fonte: gettyimages)Un altro caso di Incidente sul ... Leggi su ck12 (Di martedì 14 dicembre 2021) Si aggrava il bilancio delle vittime sulin Italia con un altrooggi in cui unaresta incastrata col braccio in un, e le sue condizioni sono gravi. In Trentino un’di 22 anni che lavorava in un industria che lavora pellame, si è incastrata in un. Il primo soccorso è stato fatto dai colleghi, che hanno subito chiamato i vigili del fuoco, carabinieri e un’ambulanza. La donna è stata immediatamente soccorsa e portata in ambulanza con gravi fratture al braccio. POTREBBE INTERESSARTI: Versilia: l’addio ad Antonella Drago, infermiera deceduta a 40 anni Immagine indicativa dell’sul(fonte: gettyimages)Un altro caso disul ...

Advertising

VoceDelTrentino : Vallarsa, incidente sul lavoro in conceria. 22 enne ricoverata in codice rosso al santa Chiara - - TSOWrestling : Will Ospreay sul grave incidente avvenuto in WCPW: 'Inaccettabile!' #TSOW // #TSOS - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Incidente sul lavoro, operaio muore schiacciato da una betoniera a Varese #incidentesullavoro - localteamtv : Incidente mortale sul lavoro: si ribalta gru a Bodio Lomnago #incidente #BodioLomnago - MediasetTgcom24 : Incidente sul lavoro, operaio muore schiacciato da una betoniera a Varese #incidentesullavoro… -