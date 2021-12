Illimity | supporta Dema con 9 | 5 mln euro per rilancio nel settore aeronautico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos) -ha siglato un accordo di finanziamento con, azienda controllata dal fondo Bybrook (ora Cairn Capital - gruppo Mediobanca) che opera nel, ed in particolare nel segmento delle aerostrutture, per un ammontare complessivo di 9,5 milioni di. Fondata nel 1993,progetta, industrializza e assembla strutture aeronautiche per i principali player dela livello internazionale. Il gruppo, con oltre 600 dipendenti, conta tre stabilimenti produttivi a Somma Vesuviana (Napoli), Paolisi (Benevento) e Brindisi ed è presente anche a Montréal (Canada) conAeronautics, centro di progettazione ed ingegneria. La società, che nel corso del 2020 aveva firmato accordi di ristrutturazione ex ...