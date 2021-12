"Il suo ultimo desiderio". Charlene di Monaco, voci pesantissime a palazzo: "La presenza di una donna a Corte" (Di martedì 14 dicembre 2021) L'ultimo desiderio di Charlene di Monaco prima di partire alla volta della Svizzera riguarda i figli Jacques e Gabriella, che hanno da poco compiuto sette anni, purtroppo senza la loro mamma. La principessa, che si trova in una clinica per riprendere mentalmente e fisicamente dagli interventi affrontati in Sudafrica (dove è rimasta bloccata per quasi un anno), ha espresso al marito Alberto un desiderio ben preciso sull'educazione dei figli. Quello di assicurarsi che la loro formazione proceda per il meglio nonostante la sua assenza e i tanti impegni istituzionali di Alberto: per supplire alla mancanza di Charlene, i due bambini possono contare sulla costante presenza delle sorelle del principe, Carolina e Stephanie, che stanno dando una grossa mano in questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) L'didiprima di partire alla volta della Svizzera riguarda i figli Jacques e Gabriella, che hanno da poco compiuto sette anni, purtroppo senza la loro mamma. La principessa, che si trova in una clinica per riprendere mentalmente e fisicamente dagli interventi affrontati in Sudafrica (dove è rimasta bloccata per quasi un anno), ha espresso al marito Alberto unben preciso sull'educazione dei figli. Quello di assicurarsi che la loro formazione proceda per il meglio nonostante la sua assenza e i tanti impegni istituzionali di Alberto: per supplire alla mancanza di, i due bambini possono contare sulla costantedelle sorelle del principe, Carolina e Stephanie, che stanno dando una grossa mano in questo ...

Advertising

fattoquotidiano : Il governo smentisce il Fatto, ma è il suo ultimo decreto Fiscale che sposta i 200 milioni: la manovra li “restitui… - Eurosport_IT : VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO! L'olandese vince l'ultimo GP davanti al rivale Hamilton e conquista il suo primo ti… - matteobobbi : E comunque come mio ultimo tweet prima di andarmene in vacanza dico che ANCHE oggi Alonso ha fatto più punti del su… - ItalyinLDN : @neapolitanbeast Dopo due anni di pandemia pensa che siano il Consolato o l’Ambasciata a decidere sulle restrizioni… - zaralapn : parte di quest'ultimo, non evitò di dimostrare il suo disappunto per alcune cose. In particolare lui scrive di come… -