Il prete va in discoteca: "Ces***a, tr***ia", Raptus sessuale: palpa una 23enne, finisce in disgrazia (Di martedì 14 dicembre 2021) prete fuori controllo in discoteca. Una 23enne accusa il religioso di averla molestata sessualmente in un locale di Novazzano, nel Canton Ticino, e denuncia il fatto in una lettera mandata direttamente al vescovo. "Mi ha toccato il sedere. Io ho reagito spintonandolo. E lui ha spinto me. Questo ha scatenato la reazione di diversi giovani. Tra cui uno che l'ha colpito con una testata", spiega la giovane. Il fattaccio sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica. "Abbiamo scoperto che questo prete è in Ticino solo da due anni e che non è proprio un signor nessuno. A questo punto ci chiediamo come mai abbia lasciato un incarico importante all'estero per venire qui. Scrivetelo pure: la messa di domenica l'ha saltata non perché ha avuto un incidente, ma perché qualcuno gli ha tirato una testata dopo che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021)fuori controllo in. Unaaccusa il religioso di averla molestata sessualmente in un locale di Novazzano, nel Canton Ticino, e denuncia il fatto in una lettera mandata direttamente al vescovo. "Mi ha toccato il sedere. Io ho reagito spintonandolo. E lui ha spinto me. Questo ha scatenato la reazione di diversi giovani. Tra cui uno che l'ha colpito con una testata", spiega la giovane. Il fattaccio sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica. "Abbiamo scoperto che questoè in Ticino solo da due anni e che non è proprio un signor nessuno. A questo punto ci chiediamo come mai abbia lasciato un incarico importante all'estero per venire qui. Scrivetelo pure: la messa di domenica l'ha saltata non perché ha avuto un incidente, ma perché qualcuno gli ha tirato una testata dopo che ...

Priscilla, performer e conduttrice tv: "Io, drag queen e le mie due vite in un corpo solo" ...'Con un prete durante la confessione. Sa, ero un adolescente e facevo il chierichetto. La sua risposta fu: prega e allontana questi pensieri impuri. Qualche anno dopo l'ho incontrato in una discoteca ...

