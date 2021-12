Ibrahimovic in Vaticano regala il suo libro a Papa Francesco: “Santità, le piace il Milan?” (Di martedì 14 dicembre 2021) Città del Vaticano – “Santità, le piace il Milan?”. Zlatan Ibrahimovic è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco in udienza privata, come testimonia la foto postata sull’account Instragram del calciatore rossonero. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Pontefice ha ringraziato della visita il bomber svedese. “Ho portato qualcosa per lei e ci tenevo a dargliela personalmente”, ha detto Ibra porgendo al Santo Padre “Adrenalina”, il libro che racconta i suoi primi 40 anni. “Questa è una parte della mia storia, contiene la descrizione della mia vita e un piccolo messaggio”. “Lo leggerò volentieri”, la risposta di Bergoglio, che ha ricambiato regalando al calciatore il testo “Lo sport secondo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 dicembre 2021) Città del– “, leil?”. Zlatanè stato ricevuto indain udienza privata, come testimonia la foto postata sull’account Instragram del calciatore rossonero. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Pontefice ha ringraziato della visita il bomber svedese. “Ho portato qualcosa per lei e ci tenevo a dargliela personalmente”, ha detto Ibra porgendo al Santo Padre “Adrenalina”, ilche racconta i suoi primi 40 anni. “Questa è una parte della mia storia, contiene la descrizione della mia vita e un piccolo messaggio”. “Lo leggerò volentieri”, la risposta di Bergoglio, che ha ricambiatondo al calciatore il testo “Lo sport secondo ...

