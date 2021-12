“Devo uscire, ho problemi di salute”. GF Vip, l’annuncio a sorpresa. Dispiaciuti Alfonso Signorini e pubblico (Di martedì 14 dicembre 2021) Una puntata ricca di colpi di scena quella del 13 dicembre del GF Vip. Dopo l’eliminazione di Alex Belli per una violazione del regolamento, è arrivato anche il momento di dire addio a una delle protagoniste assolute di questa edizione. No, non parliamo di Lulù Selassié o di Soleil Sorge, ma della divertentissima Francesca Cipriani. La bionda showgirl infatti si è ritirata dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il padrone di casa l’aveva messa davanti alla scelta ‘restare o andare’. Così Francesca Cipriani ha deciso di lasciare il gioco motivando il perché con dei problemi di salute. “Alfonso io ti rispondo no, la mia risposta è no. Non rimango. Te la motivo? Purtroppo ho dei problemi di salute. Ho dei problemi fisici ed ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Una puntata ricca di colpi di scena quella del 13 dicembre del GF Vip. Dopo l’eliminazione di Alex Belli per una violazione del regolamento, è arrivato anche il momento di dire addio a una delle protagoniste assolute di questa edizione. No, non parliamo di Lulù Selassié o di Soleil Sorge, ma della divertentissima Francesca Cipriani. La bionda showgirl infatti si è ritirata dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il padrone di casa l’aveva messa davanti alla scelta ‘restare o andare’. Così Francesca Cipriani ha deciso di lasciare il gioco motivando il perché con deidi. “io ti rispondo no, la mia risposta è no. Non rimango. Te la motivo? Purtroppo ho deidi. Ho deifisici ed ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. ...

